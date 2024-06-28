Вернувшийся с войны волгоградец получил 7 лет колонии за убийство своей бабушки

Суд в Волгограде приговорил вернувшегося с войны в Украине Алексея Жарикова к 7 годам колонии по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека, обратила внимание «Верстка»*.

Как указано в приговоре, во время ссоры мужчина минимум 14 раз ударил свою бабушку деревянным стулом, она умерла в больнице. До этого она успела рассказать полицейскому, что в день избиения внук пришел домой пьяным и разозлился, потому что не мог найти сим-карту.



Военный частично признал вину, заявив, что только толкнул бабушку в сторону стула, а многочисленные травмы у женщины появились, потому что она периодически падала на крыльце. Он также отметил, что «бабушку очень любил, она была ему второй матерью».

При этом соседка убитой сказала, что та часто жаловалась на внука: он «измывался» над ней и забирал пенсию.



Вынося приговор, судья признал участие Алексея Жарикова в войне с Украиной смягчающим обстоятельством и назначил ему срок вдвое ниже максимального, который по данной статье составляет 15 лет колонии.







*Признана в России «иностранным агентом».







