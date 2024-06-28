Жителям Белгородской области раздадут огнетушители для самостоятельной «защиты» от дронов

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем видеообращении, пожарные «в целях собственной безопасности» не выезжают в приграничные поселения. В связи с этим он предложил жителям самостоятельно тушить свои дома и автомобили.

По словам главы региона, власти уже закупили тысячу огнетушителей для белгородцев, а Ярославская и Самарская области передали 1750 и 2000 огнетушителей соответственно. В ближайшее время их отдадут жителям приграничных населенных пунктов.



Тем временем жители Грайворона начали сбор подписей под требованием к Путину защитить их от обстрелов, сообщил белгородский канал «Пепел». Оставить подписи предлагают в магазинах и уцелевших кафе Грайворонского округа, а также на остановках в Белгороде.



Один из тех, кто активно поддерживает сбор подписей — бывший глава села Гора-Подол Грайворонского горокруга Дмитрий Корпусов. По его словам, «все [жители Грайворонского округа] остались без ничего, и что делать дальше, они не знают», поэтому активно подписывают обращение.



Между тем за полгода на личную охрану губернатора Белгородской области потратят почти 6 миллионов рублей. За эти деньги губернатора во время войны круглосуточно сопровождают три охранника. Как отмечает «Пепел», иногда их можно заметить в видеообращениях Гладкова. Контракт с Росгвардией на 5,8 миллиона рублей заключили на полгода — с 13 июня по 31 декабря.



По официальным данным, с начала войны в Белгородской области погибли 120 мирных жителей, ранен 651 человек. Издание «7×7»* называет другую цифру погибших мирных жителей — 194 человека.







*Признано в России «иностранным агентом».