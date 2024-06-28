В США прошли первые предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа

Телеканал CNN, который проводил дебаты, насчитал в выступлении Трампа 30 ложных заявлений, у Байдена — девять. В результате дебатов 67% зрителей проголосовали за то, что Трамп выступил лучше действующего президента.

Как пишет The New York Times, 78-летний Трамп, казалось, без особых проблем прошел через дебаты, выдавая одну ложь за другой, не встречая серьезных возражений. Он выглядел уверенным в себе, но при этом избегал чрезмерно властной манеры, которая испортила его результат во время первых дебатов с Байденом в 2020 году, и был доволен тем, что позволил оппоненту погрязнуть в своих собственных трудностях.



Временами Трамп путался в словах и делал заявления, которые были запутанными, трудными для понимания и откровенно неправдивыми, но он делал это с энергией и громкостью, которые скрывали его ошибки, умудряясь оставаться в нападении даже по таким уязвимым для него вопросам, как теракт 6 января 2021 года и аборты.

Байден большую часть времени находился в обороне и либо не использовал реплики, заготовленные для него предвыборной рекламой, либо пробормотал их мимоходом, так что они едва ли были зафиксированы.



Так, во время обсуждения войны в Украине Трамп сказал, что Байден ничего не сделал, чтобы предотвратить конфликт, и вообще только «поощрил» Путина своими действиями в Афганистане. По его словам, Россия не вторглась бы в Украину, если бы уважала президента США. Трамп пообещал в случае переизбрания завершить конфликт еще до своей инаугурации, однако уточнил, что нынешние условия Путина «неприемлемы». Байден ответил, что если что-то «поощряющее» со стороны США и было, то только во время президентства самого Трампа. И добавил, что США должны продолжать поддерживать Украину.



Согласившись на дебаты почти за два месяца до официального выдвижения, президент Байден надеялся придать новый импульс своей предвыборной кампании, отмечает NYT. Вместо этого его невразумительное выступление в четверг вечером вызвало волну паники среди демократов и возобновило дискуссию о том, должен ли он вообще быть кандидатом в президентской гонке.



В течение 90 минут Джо Байден хриплым голосом с трудом произносил свои реплики. Вместо того чтобы развеять опасения по поводу своего возраста, 81-летний Байден сделал его главной темой. Демократы, которые месяцами защищали президента от сомневающихся, включая членов его собственной администрации, были в отчаянии, некоторые из них вышли в социальные сети, чтобы выразить шок, а другие в частном порядке обсуждали между собой, не слишком ли поздно уговаривать президента уйти в отставку в пользу более молодого кандидата, пишет издание.

Бывший сенатор Клэр Маккаскилл, демократ от штата Миссури, назвала происходящее «кризисом», заявив, что ее телефон разрывается от звонков сенаторов, доноров и других расстроенных демократов, которые «не просто разводят руками», а думают о том, что будет дальше.



Проблема для Байдена заключается в том, что другие дебаты не запланированы до 10 сентября, а значит, у него не будет очевидной возможности восстановиться в течение нескольких месяцев, отмечает NYT. Таким образом, вместо того чтобы перенастроить кампанию в пользу Байдена, как это предполагалось, команда президента завершила вечер, зная, что задачей следующих нескольких дней, если не недель, будет сгладить ущерб и сплотить партию вокруг своего критикуемого лидера.





Фото: Reuters