15-летнего школьника приговорили к пяти годам в воспитательной колонии, фальсифицировав протокол опроса

21 июня Второй Западный окружной военный суд приговорил 15-летнего Арсения Турбина из города Ливны Орловской области к 5 годам лишения свободы в воспитательной колонии по статье об участии в террористической организации.

По версии следствия, Турбин распространял листовки с критикой Путина по заданию Легиона «Свобода России». Турбин признал факт распространения, однако в суде заявил, что действовал исключительно из личных убеждений. ФСБ также утверждает, что Турбин заполнил в телеграме анкету на вступление в легион, что, по словам подростка, также не соответствует действительности.

Как выяснила «Медиазона», силовики сфальсифицировали протокол опроса школьника, который лег в основу уголовного дела. В нем Турбин якобы признается, что подавал заявку на вступление в Легион «Свобода России», однако в полной аудиозаписи такого признания нет.



29 августа 2023 года в квартиру Турбиных пришли из ФСБ. Изъяв телефоны и ноутбук, оперативники велели Арсению явиться в отдел на следующий день и там опросили его в присутствии матери.



Согласно протоколу опроса, школьник тогда признался: «Я планировал вступить в указанный легион и направил им заполненную анкету. Помощь легиону осуществляется расклеиванием листовок и совершением диверсий на военных и железнодорожных объектах». Об отправке анкеты говорится и обвинительном заключении, однако мать школьника, которая во время опроса сидела рядом, настаивает, что он ничего подобного не говорил.

Издание ознакомилось с оригинальной записью опроса Турбина от 30 августа, диск с которой есть в материалах дела. Судя по расшифровке опроса, Турбин ни разу не говорит, что отправлял заполненную анкету в легион «Свобода России». А силовики прямо на опросе пытаются внушить школьнику, будто в этом нет ничего незаконного. Один из них убеждает подростка, что послать анкету — не то же самое, что совершить диверсию, что это «нормально», «можно» и «не против закона». После этого Турбин признает, что, возможно, и хотел бы вступить в легион «Свобода России», но побоялся отправлять анкету со своими личными данными незнакомым людям.



Опрос проводился почти два часа и два силовика провоцируют подростка на высказывания для фабулы обвинения. Однако школьник все равно не предоставил достаточно «доказательств» своей вины. По информации «Новой газеты Европа»***, после ознакомления с этой расшифровкой в феврале 2024 года Трунов хотел прекратить дело против школьника, однако расследование поручили другому следователю — Ирине Симоновой.

В какой момент в протоколе оказались нужные следствию показания, неизвестно.





*Признан в России «террористической организацией», деятельность которой запрещена.

**Признана в России «иностранным агентом».

***Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

Фото: соцсети







