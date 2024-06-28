Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили кандидатуры руководителей блока на следующие пять лет

Кая Каллас сменит на этом посту Жозепа Борреля. Бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта займет пост главы Евросовета. Ранее эту должность занимал Шарль Мишель.

Как сообщает Reuters, трио получило широкую поддержку, так как сбалансировано как политически, так и географически. Фон дер Ляйен принадлежит к правоцентристам, Коста — к левоцентристам, а Каллас — к либеральной группе Европы.

Однако, по словам дипломатов, правый премьер-министр Италии Джорджия Мелони воздержалась при голосовании по фон дер Ляйен и проголосовала против Косты и Каллас. Мелони заявила в эфире телеканала X, что решила не поддерживать кандидатуру лидера из уважения к мнению избирателей, которое они продемонстрировали во время выборов.



Еще один представитель правых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также голосовал против фон дер Ляйен и не голосовал за Каллас.



Для утверждения кандидатур руководителей ЕС необходима была поддержка так называемого усиленного квалифицированного большинства, за предложение должны проголосовать не менее 20 из 27 стран-членов ЕС, представляющих не менее 65% населения Евросоюза.



Кандидатура фон дер Ляйен еще должна быть одобрена Европейским парламентом в ходе тайного голосования, что, по общему мнению, является более сложной задачей, чем ее одобрение лидерами ЕС.



«Речь идет о том, чтобы убедить, если это возможно, широкое большинство в необходимости сильной Европы, — сказала фон дер Ляйен. — Это то, ради чего я буду работать».



Кая Каллас заявила, что ее назначение — «огромная ответственность в момент геополитической напряженности». «Война в Европе, растущая нестабильность по соседству и во всем мире — вот главные вызовы для европейской внешней политики», — написала она в социальных сетях.



Первая сессия Европарламента нового созыва пройдет в Страсбурге с 16 по 19 июля.









