В аннексированном Севастополе установят блиндажи и рекомендуют не посещать пляжи

Назначенный Москвой «губернатор» аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в парках, на пляжах и остановках общественного транспорта разместят 600 укрытий по типу блиндажей.

Он также добавил, что в Севастополе доработают систему оповещения — таким образом, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности. «Если раньше [ракеты], которые запускались с воздушных носителей, давали около 20 минут и люди имели возможность спуститься в укрытия, то в случае с баллистическими ракетами есть где-то 2 минуты, чтобы человек занял позицию, позволяющую минимизировать ущерб», — пояснил он.

При этом пляжи в Севастополе закрывать не будут, однако рекомендовали некоторые из них «временно не посещать», до того момента, пока там не установят защитные сооружения.

Кроме того вход в Балаклавскую бухту будет закрываться на ночь из-за потенциальных угроз атак, в общественном транспорте появятся аптечки, а жителей обучат оказывать первую помощь, рассказал Развожаев.



В результате ракетной атаки 23 июня погибли четыре человека, ранены 151 человек, 82 из них госпитализированы. Жители массово сообщали в соцсетях, что никакой системы оповещения о ракетной опасности не было.



В Севастополе введен ЧС регионального характера.







