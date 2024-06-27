Генпрокуратура решила обвинить финнов в «геноциде советского народа»

Генеральная прокуратура РФ просит суд признать «военными преступлениями» и «геноцидом советского народа» действия финской армии на территории Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны, следует из сообщения, размещенного на сайте надзорного ведомства.

«По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова сегодня, в преддверии 80-летия со Дня освобождения города Петрозаводска 28 июня 1944 года от фашистских оккупантов, прокурором Республики Карелия направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (в настоящее время — Республика Карелия) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — сообщила Генпрокуратура.



По версии Генпрокуратуры, в период «оккупации» финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных. Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысячи. В петрозаводских концлагерях погибло свыше 7 тысяч узников, утверждает Генпрокуратура. «Всего убиты и замучены 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных», — сообщило ведомство.

Подсчитали и ущерб, «причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Республики Карелия», в переводе на современный курс рубля он составляет более 20 триллионов рублей.



Заявление направлено в Верховный Суд Карелии в целях защиты «национальных интересов», «доведения до мировой общественности информации о жертвах» и «восстановления исторической справедливости».





