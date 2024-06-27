Физик из Томска получил 2,5 года колонии за сотрудничество с китайскими учеными

В начале июня Томский областной суд вынес приговор 51-летнему ученому Антону Климкину: сотрудника Института оптики имени Зуева обвинили в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством и приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, сообщила «Сибирь.Реалии»*. Это ниже минимального наказания, предусмотренного данной статьей. Близкие считают, что такой срок присудили только из-за стратегии адвоката — дать признательные показания. Ученого уговорили на это после года и 4 месяцев, проведенных в СИЗО.

В суде дело рассматривалось быстро, материалы были переданы в суд в марте 2024 года, а приговор вынесен меньше чем через три месяца. Как рассказали изданию коллеги ученого, в качестве основания для дела Климкина ФСБ взяла старый научный контракт института оптики с одним из университетов КНР.

Антона Климкина задержали в сентябре 2023 года прямо на рабочем месте: силовики пришли в лабораторию Института оптики атмосферы имени Зуева.

Как пишет «Медиазона»**, вместе с Климкиным в сентябре 2024 года в институте задержали китайского аспиранта, который так и не защитил диссертацию о лидарах — лазерных устройствах, работающих как дальномеры и локаторы. Он работал с Климкиным, считая российского коллегу «наставником», позже выяснилось, что гражданин Китая находится на родине, однако неизвестно, выслали его или он покинул Россию самостоятельно, бросив аспирантуру.

В 2019 году в Томске прошла конференция по лазерам, на которой выступила и группа ученых из Китая, за несколько месяцев до научной встречи ученые двух стран объявили о создании Китайско-российского исследовательского центра по атмосферной оптике. Через пять лет ФСБ это квалифицировала как «конфиденциальное сотрудничество».

Статья за «конфиденциальное сотрудничество» появилась в российском уголовном кодексе в июле 2022 года. Она подразумевает «тайный» контакт с представителем спецслужб или любых международных или иностранных организаций «в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности» России. Наказание по данной статье более мягкое, чем за госизмену — лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Однако ее и проще доказать, так как не нужно даже факта передачи каких-либо сведений, «криминалом» становится сам факт общения. В прошлом году таких дел было 19.





*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».



**Признана в России «иностранным агентом».