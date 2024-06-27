Украина и ЕС подписали соглашение о безопасности в ходе саммита в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский и руководители институтов ЕС Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение в области безопасности.

Документ существенно отличается от двусторонних соглашений по безопасности Украины и государств-членов НАТО. В частности, соглашение с ЕС не содержит никаких упоминаний о будущем членстве Украины в альянсе и о его поддержке, поскольку в ЕС входят как внеблоковые государства (Австрия, Ирландия), так и Венгрия, которая в целом воздерживается от поддержки Украины.

«Самый большой успех этого соглашения — это то, что его вообще удалось согласовать и подписать, несмотря на позицию Венгрии», — рассказал «Европейской правде» высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС.



Подписанное лидерами ЕС и Украины соглашение предусматривает сотрудничество стран Евросоюза и Киева в девяти областях политики безопасности и обороны, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование.



Как сообщает УНИАН, Украине гарантируется поддержка в €50 млрд, заложенная в бюджет ЕС на ближайшие 4 года в рамках программы Ukraine Facility. Как отмечают украинские СМИ, публично Венгрия выступает против наполнения этого фонда и имела возможность заблокировать соответствующую норму в тексте, однако не сделала этого.

Также в документе говорится, что ЕС долгосрочно обеспечит Украину военной техникой и будет способствовать военной подготовке солдат ВСУ.





