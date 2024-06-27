Блогеру из Ивановской области назначили штраф в 350 тысяч рублей по делу о «дискредитации» российской армии

Шуйский городской суд приговорил блогера Сергея Веселова к штрафу в 350 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии, ему также запретили на два с половиной года администрировать сайты. Информация об этом появилась в телеграм-канале адвоката Оскара Черджиева. Прокурор в ходе прений 25 июня запрашивал для Веселова два с половиной года колонии-поселения.

В деле было несколько эпизодов, первый эпизод мужчине вменили в июле 2022 года, еще один — в сентябре, два — в декабре. Все они касались видеозаписей в ютубе, в них блогер выступал против войны. По одному из эпизодов суд оправдал блогера, так как экспертиза не нашла признаков состава преступления в видеоролике, в котором он рассуждает о войне в Украине и ее последствиях для России.

Кроме того, в отношении Веселова прекратили дело о вандализме из-за надписи «Нет войне» на здании городской администрации, однако взыскали ущерб в сумме 45 тысяч рублей.

Другие уголовные дела Веселова также связаны с его высказываниями. По второму делу мужчине вменяют статью об оскорблении судьи: блогер назвал «патентованным кретином» судью Фрунзенского районного суда Николая Вергазова, который ранее назначил ему запрет определенных действий по статье о «дискредитации» армии. По этому делу в августе 2023 года Веселова приговорили к 300 часам обязательных работ.

Третье дело против Веселова возбудили в октябре 2023 года из-за видео под названием «Не путать немцев с гитлеровцами, а русских с путинцами». Изначально ему вменяли еще и статью о «реабилитации нацизма», но от этого обвинения потом отказались. 17 мая Веселова приговорили к двум годам и одному месяцу колонии-поселения.



В январе 2024 года стало известно о четвертом уголовном деле по статье о «призывах к терроризму», в июне возбудили пятое дело, по статье о «сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе». «Мужчина инициативно установил связь с украинскими кураторами и передавал им сведения о военных объектах и транспортной инфраструктуре, расположенных на территории региона, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ», — написал близкий к силовикам телеграм-канал «Оперативные сводки».



Сейчас Веселов находится в СИЗО, такую меру пресечения суд избрал по четвертому уголовному делу о «призывах к терроризму».

Фото: ТГ Оскара Черджиева