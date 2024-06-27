В Иркутске «вагнеровец» получил 7,5 лет колонии строгого режима за убийство брата

Участник войны в Украине, боец ЧВК «Вагнер» Александр Онхонов признан виновным в убийстве собственного брата в деревне Улан Баяндааевского района Иркутской области, сообщает «Говорит НеМосква». Согласно приговору суда, убийство произошло в ноябре 2023 года. Братья выпивали, между ними произошел конфликт, завязалась драка. Онхонов ударил брата несколько раз ножом.

«Полагая, что [брат] специально хотел причинить ему физическую боль, так как знал, что у него в ходе СВО травмирована правая рука, он сильно разозлился, схватил нож с тумбочки, которая стояла рядом с кроватью, и машинально нанес им друг за другом два удара в район грудной клетки, при этом после первого удара ножом [брат] согнулся и перестал бить его, однако он нанес ему второй удар ножом. После этого [брат] развернулся к нему спиной и начал уходить из комнаты, и тогда следом он нанес тому еще один удар ножом в спину. <...> Убивать брата он не хотел, в момент нанесения ударов ножом в порыве злости действовал машинально, очень быстро, так как в зоне СВО их учили наносить несколько ударов», — написано в приговоре.



Суд первой инстанции признал Онхонова виновным в убийстве и приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима. Онхонов пытался обжаловать приговор, посчитав его несправедливым. Защитник утверждал, что в расчет не взяли тот факт, что обвиняемый принимал участие в войне с Украиной в составе ЧВК «Вагнер», имеет ранение и награды, недавно его сожительница получила за него медаль «За освобождение Артемовска».



В апелляции решение оставили в силе.

В 2015 и 2022 годах Онхонова уже признавали виновным в вооруженных нападениях на брата. Один раз во время застолья он нанес ему удар кухонным ножом в живот, повредив кишечник. Во второй раз Онхонов в состоянии алкогольного опьянения также ударил брата ножом, причем в решении суда указано, что браться примирились.

В обоих случаях Онхонову давали по 3 года условно.



По данным «Сирены», вернувшиеся с войны в Украине покалечили уже 230 человек, 126 из них погибли. И это цифры только из открытых источников, сайтов судов и сообщений СМИ, в действительности преступлений может быть существенно больше.





