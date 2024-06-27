Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Беларусью

Как пишет Reuters, в письме председателю ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе, лидеры четырех стран, имеющих общую границу с Россией и Беларусью, заявили, что для защиты блока из 27 государств с населением в 450 миллионов человек потребуется финансовая поддержка всех членов.

«Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью решит острую и неотложную необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз», — говорится в письме четырех лидеров, с которым ознакомилось агентство. Под гибридными угрозами понимается сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и проталкивание мигрантов через границы.

По оценкам некоторых дипломатов ЕС, стоимость строительства такой оборонительной линии на местности вдоль 700-километровой границы ЕС с двумя странами составляет около 2,5 миллиарда евро (2,67 миллиарда долларов).



Европейские инвестиции в оборону и их финансирование станут одной из главных тем для обсуждения лидерами ЕС на саммите, поскольку война России против Украины идет уже третий год, а Москва наращивает гибридные операции против Запада.



Польша помимо общих усилий принимает и собственные меры. Вооруженные силы страны запустили программу «Каникулы с армией», чтобы подготовить гражданское население к возможному военному конфликту с Россией, сообщает Associated Press. По данным агентства, основная цель программы — найти пополнение для польской армии, которая на данный момент насчитывает около 198 тысяч военнослужащих.



Фото: Reuters