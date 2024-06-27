Глава СК Александр Бастрыкин: более 10 тысяч мигрантов отправлены на войну в Украину

Около 10 тысяч мигрантов с российским гражданством стали участниками войны в Украине, более 30 тысяч человек, которые не встали на воинский учет, задержаны в ходе рейдов, заявил глава СК Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума.

«Год назад я дал указание нашим подразделениям создать на местах группы по работе с мигрантами. Мы активно участвуем в рейдах вместе с другими правоохранителями. Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию», — цитирует Бастрыкина РБК. «Фишкой» оказалось то, что по мнению СК лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и «в случае необходимости принять участие в военной операции» в Украине.



Бастрыкин отметил, что точное число иностранцев, находящихся в России, остается неизвестным, однако данные по совершенным ими преступлениям есть: за 2023 год значительно выросло число совершенных мигрантами преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.



В начале января 2024 года Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших годовой контракт о прохождении военной службы, а также членов их семей.



В последние месяцы для пополнения российской армии пытаются привлечь иностранцев из стран ближнего зарубежья, в регионах проходят облавы на мигрантов, получивших российское гражданство, а уклонистов выдворяют из страны.



