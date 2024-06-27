Краснодарский протоиерей покинул свой пост в знак протеста против войны России в Украине и убийства Алексея Навального*

Краснодарский протоиерей Андрей Другай прекратил сотрудничество с РПЦ, отметив, что он выступает против вторжения в Украину и возмущен убийством Алексея Навального. Видео его обращения опубликовал канал «Райская Кубань».

«Невозможно любить Бога и не быть миротворцем. Невозможно любить Бога и воздавать зло за зло. Невозможно любить Бога и убивать, даже ради Бога», — обратился он к прихожанам, когда прощался со своей паствой.



По мнению протоиерея, политика, диктующая свои «меркантильные цели и задачи», «глубоко вошла» в РПЦ, и эта организация перестала иметь что-либо общее с Церковью Христовой, в которую он верует и которую любит, а деятельность патриарха Кирилла назвал ересью.



«Моя пастырская совесть не позволяет врать вам, себе и, прежде всего, Богу. Идти на сделку с Дьяволом, прикрываясь церковным послушанием. По этой причине и предпринимаю этот непростой для меня шаг», — объяснил протоиерей Андрей Другай свое решение.



Ранее Другай публично поддерживал священников, выступавших против военных действий на территории Украины, а также назвал убийством смерть политика Алексея Навального в колонии.



По данным «Новой газеты Европа»**, с начала войны и по май 2024 года 59 священников подверглись репрессиям за свою антивоенную позицию со стороны РПЦ и силовиков. Церковь преследует священников-«оппозиционеров» почти так же часто, как государство: из 47 случаях в 18-ти российские священники столкнулись с преследованиями со стороны РПЦ, в 23 — со стороны правоохранительных органов, еще 6 — с репрессиями с обеих сторон.





*Внесен в список «экстремистов и террористов».

**Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».































