В Боливии в прямом эфире случились военный переворот, штурм президентского дворца и арест мятежников

В среду генерал Хуан Хосе Зуньига с группой военных попытался взять штурмом президентский дворец в Боливии. На видео, показанном по боливийскому телевидению, видно, как военные в масках занимают главную площадь административной столицы Ла-Пас, а камуфлированный военный автомобиль таранит дверь дворца, затем солдаты пытаются прорваться в здание.

По словам местных репортеров, которых цитирует The New York Times, во время попытки захвата дворца генерал Зуньига ненадолго вошел в здание, а затем вышел и произнес речь, окруженный спецназом в масках. Он раскритиковал правительство президента Луиса Арсе и заявил, что военные пытаются установить «настоящую демократию, а не демократию для немногих», а также призвал освободить нескольких политиков и военных, которые находятся в тюрьме.



Вскоре мятежники внезапно отступили, и на смену им пришли полицейские, поддерживающие президента страны Луиса Арсе. Спустя несколько часов генерал был взят под стражу в прямом телеэфире.



Как пишет NYT, в целом попытка захвата президентского дворца продолжалась всего три часа, после чего стало ясно, что план генерала Зуньиги не получил поддержки.



Незадолго до своего ареста генерал Зуньига заявил, не приводя доказательств, что президент попросил его организовать попытку переворота, чтобы поднять свою популярность, которая за последнее время заметно уменьшилась.



Один из ключевых министров в правительстве Арсе Эдуардо дель Кастильо тут же отреагировал, заявив, что генерал Зуньига и предполагаемый соучастник, вице-адмирал Хуан Арнес, глава ВМС, сами «потеряли всякий авторитет».

Власти заявили, что в результате несостоявшегося переворота 9 человек получили огнестрельные ранения.



Вечером в среду генеральная прокуратура Боливии объявила о начале расследования в отношении генерала Зуньиги «и всех других участников» событий этого дня, добавив, что будет добиваться «максимального наказания» для виновных, сообщает NYT.

В Боливии за 200 лет ее истории произошло 190 переворотов. По мнению аналитиков, недовольство военных во многом объясняется тем, что они защищают установленный порядок, а после прихода к власти нового правительства подвергаются политическому наказанию или тюремному заключению за его соблюдение.







Фото: EL DEBER

