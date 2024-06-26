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#Новости

В Коми девять вагонов пассажирского поезда «Воркута-Новороссийск» сошли с рельсов

26.06.2024

Губернатор сообщил о 20 пострадавших, причиной аварии назвали погоду

В результате схода с рельсов пассажирского поезда «Воркута-Новороссийск» в Республике Коми пострадали не менее 20 человек, сообщил глава региона Владимир Уйба, уточнив, что трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших один ребенок. При этом, по данным ТАСС, травмы получили до 70 пассажиров. Как сообщили в РЖД, в поезде находилось 232 пассажира.

Из 14 вагонов девять сошли с рельсов, первые пять вагонов и тепловоз не пострадали. На место аварии отправили специальный поезд и два вертолета с медиками, другими способами добраться туда невозможно.

Предварительной причиной случившегося РЖД назвали «подмыв полотна в результате обильных осадков». Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения транспорта.

Это крупнейшая железнодорожная авария в России с 2017 года, отмечает «Агентство»*. Тогда на западе Москвы в районе Филевского парка на железнодорожном перегоне Кунцево–Фили пассажирский поезд «Москва-Брест» врезался в попутный пригородный состав, машинист которого затормозил, чтобы не сбить оказавшегося на путях пешехода. За медицинской помощью обратились 50 человек, 12 из них были госпитализированы.


*Признано в России «иностранным агентом».

Фото: соцсети


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