Следственный комитет предлагает судить мертвецов за «преступления против мира»

Следственный комитет России предлагает внести изменения в законы, чтобы людей, совершивших преступления против мира и безопасности, можно было признавать виновными по суду и после их смерти, заявил ТАСС зампред Следственного комитета Александр Федоров.

«Особую актуальность имеет необходимость внесения изменений в российское уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, чтобы ответственность за преступления против мира и безопасности была всегда реальной, независимо от того, пожизненная она или посмертная, по отношению к тем, кто совершил такие преступления», — цитирует его агентство.



По мнению Федорова, это будет способствовать «обеспечению национальной безопасности, сохранению исторической правды, борьбе с героизацией нацизма и неонацизма в целом». А отсутствие уголовного преследования людей, которых уже нет в живых, СК считает пробелом в законодательстве.



Федоров добавил, что при расследовании дел складывается парадоксальная ситуация, когда предварительное следствие завершено, а совершившие преступления лица не получили правовой оценки в судебном порядке, так как суды не выносят приговоров в отношении умерших. В СК предложили использовать опыт Беларуси, законодательство которой предусматривает возможность признания преступниками лиц, которых уже нет в живых.

В качестве примера «преступлений против мира» представитель СК привел дела в отношении украинских военных и признанного в России «террористической организацией» «Правого сектора». «Часть уголовных дел в отношении этих преступников закончена расследованием и направлена в суды. По некоторым из них уже вынесены приговоры. Но очевидно, что в результате проведения специальной военной операции и в силу других причин не все из тех, кто причастен к преступлениям киевского режима, доживут до суда», — посетовал Федоров.