Военный суд приговорил «Героя России» Ирека Магасумова к 11 годам колонии за убийство 18-летней девушки

Военный суд так называемой «ЛНР» приговорил к 11 годам колонии строгого режима подполковника Ирека Магасумова по делу об убийстве 18-летней девушки в августе 2023 года, а также по статье о «хулиганстве», сообщил «БИЗНЕС Online» со ссылкой на адвоката. Его лишили звания Героя России, однако сохранили воинское звание.

Преступление было совершено в Луганске 11 августа 2023 года. По версии следствия, подполковник Магасумов, получивший за девять дней до этого «Золотую Звезду» Героя России, отмечал это событие в местном баре, где и познакомился вместе с сослуживцами с 18-летней Дарьей Киселевой и ее подругой. После закрытия кафе военные предложили девушкам пострелять из пистолета. Один из выстрелов смертельно ранил Киселеву. Изначально в убийстве признался один из сослуживцев — Павел Яськевич, но потом он отказался от своих показаний. А подруга убитой рассказала, что в Киселеву выстрелил Магасумов. Подполковника задержали.



Как пишет издание, в последнем слове Магасумов заявил, что не имеет прямого отношения к смерти девушки, но чувствует свою вину в том, что ослабил контроль за состоянием подчиненных.



Адвокат Магасумова ранее сообщал о намерениях подполковника вернуться на «СВО» вне зависимости от судебного решения. В суде оглашалось ходатайство от командования войсковой части, где служит Магасумов, о его освобождении в связи с прохождением военной службы в военное время.



В марте Госдума приняла закон о замене реального наказания на условный срок для лиц, совершивших уголовное преступление и заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период «специальной военной операции». Документ предусматривает освобождение от уголовной ответственности и наказания для военнослужащих, участвующих в войне, снятие с них судимости и прекращение уголовного преследования. В случае заключения контракта с ВС РФ, дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок. Контроль над их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, служить по контракту им предстоит до конца войны.







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