Участник войны в Украине напал на жительницу Санкт-Петербурга

33-летнюю жительницу Приморского района Санкт-Петербурга с многочисленными травмами и порезами доставили сегодня ночью в Елизаветинскую больницу, сообщает «Фонтанка». У нее диагностировали травмы головы, груди, конечностей, переломы носа, у женщины также были порезаны голова и грудь. Потерпевшая находится в реанимации.

По словам сестры потерпевшей, два месяца назад ее родственница познакомилась с участником войны в Украине из Омска, который был ранен и проходил лечение в Санкт-Петербурге. Он запер ее в своей квартире, где избил и порезал.



В марте подозреваемый в своих соцсетях сообщал, что вернулся из зоны боевых действий и находится в госпитале, публиковал фотографии ранений и осколка, который из него вынули. Полиция ищет бывшего военнослужащего, который попытался убить женщину.



По данным «Сирены», вернувшиеся с войны в Украине покалечили уже 230 человек, 126 из них погибли. И это цифры только из открытых источников, сайтов судов и сообщений СМИ, в действительности преступлений может быть существенно больше.





