Композитор Дмитрий Курляндский отказался от «Золотой маски»

Дмитрию Курляндскому присудили награду в номинации «Лучшая работа композитора. Музыкальный театр» за спектакль «Катерина Измайлова» пермского «Театра-Театра».

Как отметил композитор, эту работу он «завершил ровно за месяц до полномасштабного вторжения российских войск в Украину». По его словам, спектакль он видел только в записи, так как уехал из России, и считает, что постановка «прекрасная». Однако принять присужденную ему награду он не может в условиях, когда Россия «продолжает разрушительную захватническую войну в Украине и уничтожает несогласных внутри».



«Лично для меня сегодня маска стала гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческие жизни», — написал Курляндский на своей странице в фейсбуке*.



Композитор добавил, что, по его мнению, «символом нового официального российского театра» стал процесс по делу Евгении Беркович** и Светланы Петрийчук**.

Итоги премии «Золотая маска» подвели накануне. В 2021 году Курляндский получил аналогичную награду за спектакль «Октавия. Трепанация».





*Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана «экстремистской» и запрещена в России.

**Внесены в список «экстремистов и террористов».

Фото: Facebook Дмитрия Курляндского