Страны НАТО утвердили назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека альянса

Страны НАТО решили назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генеральным секретарем организации, сообщают информагентства со ссылкой на заявление альянса. Он заменит действующего генсека Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре.

На прошлой неделе единственный конкурент Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, проинформировал страны альянса, что снимает свою кандидатуру.

Рютте называют яростным критиком Владимира Путина и верным союзником Украины, пишет Reuters. 57-летний Рютте был одной из движущих сил военной поддержки Украины со стороны Европы после вторжения России в 2022 году и считает, что поражение Москвы на поле боя жизненно необходимо для обеспечения мира в Европе.



«Он не остановится на Украине, если мы не остановим его сейчас. Эта война больше, чем просто Украина. Речь идет о поддержании международного правопорядка», — цитирует агентство выступление Рютте в ООН в сентябре 2022 года.

В прошлом году Рютте укрепил свои позиции на пост нового главы НАТО, возглавив международную коалицию, которая поставит Украине истребители F-16 и обучит украинских пилотов. В последние месяцы своего премьерства он также подписал 10-летний пакт о безопасности с Украиной, гарантировав поддержку со стороны Нидерландов, несмотря на критику со стороны лидера ультраправых и победителя выборов Геерта Вилдерса.



Рютте впервые стал премьер-министром в 2010 году. Под его руководством Нидерланды увеличили расходы на оборону до уровня, превышающего 2% ВВП, требуемого для членов НАТО, поставляя Киеву истребители F-16, артиллерию, беспилотники и боеприпасы, а также инвестируя значительные средства в собственные вооруженные силы.



Фото: Reuters



