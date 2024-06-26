Муниципальные советы стали вычищать от «иноагентов»

25 июня на заседании совета депутатов Басманного района Москвы приняли решение о лишении мандата Павла Иванова* — депутата от КПРФ, признанного «иноагентом» 31 мая 2024 года. Об этом сообщил сам Иванов, отметив, что его лишили мандата исключительно за активность в отстаивании интересов жителей района.

После объявления Иванова «иноагентом» КПРФ отказалась выдвигать его в Мосгордуму. Сам же экс-депутат с «иноагентским» статусом не согласен, так как считает, что законодательство об «иноагентах» принималось «для борьбы с с теми, кто ведет подрывную деятельность внутри России на зарубежные средства», но стало инструментом репрессий.



Иванов считает, что в его случае произошла ошибка. С 14 июня он держит голодовку в знак протеста против этого статуса. При этом Павел Иванов считает закон об «иноагентах» оправданным и неоднократно заявлял о поддержке войны в Украине.

В Новосибирске независимых депутатов горсовета Светлану Каверзину* и Антона Картавина* вызвали 28 июня на допрос в региональное управление ФСБ, сообщила коалиция «Новосибирск 2020».



Старший следователь УФСБ Георгий Головачев отправил письмо спикеру горсовета Дмитрию Асанцеву, в котором сказано, что депутатов хотят допросить в качестве свидетелей по уголовному делу о «финансировании экстремистской деятельности», в отношении кого возбуждено уголовное дело, в документе не было указано.



По мнению Каверзиной, речь может идти о попытке «вытолкнуть из России» или же о том, что таким образом хотят «припугнуть» весь горсовет из-за застройки городского леса, «чтоб и дальше не шумели».



Антона Картавина признали «иноагентом» в феврале 2024 года, через месяц этим статусом наделили и Светлану Каверзину.

В мае Госдума приняла поправки, запрещающие людям, признанным в России «иностранными агентами», участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов. Поправки предусматривают также досрочное прекращение полномочий «иноагентов», которые являются сенаторами, депутатами Госдумы, заксобраний регионов и органов местного самоуправления, если через 180 дней после вступления в силу закона их не исключат из реестра.



*

Признаны в России «иностранными агентами».