Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отпущен на свободу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в среду признал себя виновным по уголовному обвинению в нарушении Закона США о шпионаже, обеспечив себе свободу в соответствии со сделкой о признании вины, заключительный акт которой прошел в суде на острове Сайпан в западной части Тихого океана.

Как пишет The New York Times, в суде Ассанж согласился признать свою вину спустя более десяти лет после того, как в 2010 году он получил и опубликовал секретные военные и дипломатические документы, закончив дело с участием нескольких стран и президентов США.



Ассанж тщательно отвечал на вопросы окружного судьи США Рамоны Манглоны, назначенной бывшим президентом Бараком Обамой. Он защищал свои действия, описывая себя как журналиста, ищущего информацию от источников, — задача, по его словам, законная и защищенная Конституцией. «Я считаю, что Первая поправка и Закон о шпионаже противоречат друг другу, — цитирует его NYT, — но я признаю, что выиграть такое дело будет сложно, учитывая все обстоятельства». Также защита отметила, что Челси Мэннинг, передавшая WikiLeaks огромный массив документов, включая сотни тысяч отчетов о военных инцидентах в Афганистане, уже отбыла свой срок и была освобождена.

Согласно условиям сделки, которую Ассанж заключил с судом, более серьезные обвинения против подсудимого были сняты. Судья Рамона Манглона, рассматривавшая дело, зачла 62 месяца, которые Ассанж провел в лондонской тюрьме строгого режима, в качестве отбытого наказания.



Ассанжа с 2010 года преследовали за публикацию секретных документов США, в которых раскрывались военные преступления и нарушения прав человека в Ираке и Афганистане.



Адвокат журналиста Барри Поллак отметил, что работа WikiLeaks продолжится и Ассанж «будет продолжать выступать за свободу слова и прозрачность правительства».



После нескольких часов разбирательств Ассанж сел на самолет в Австралию, чтобы вернуться домой.







Фото: YUICHI YAMAZAKI/AFP