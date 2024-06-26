Экономика военного времени

Чтобы пополнять ряды Вооруженных сил РФ, чувашские власти не только заманивают мужчин на войну деньгами, но и обещают многомиллионные «гробовые» в случае их гибели, в Чувашии к федеральным выплатам в 5 млн рублей, доплачивают еще 1 млн рублей из регионального бюджета. В бедной республике деньги, обещанные за службу по контракту, невозможно заработать в «мирной жизни». Канал «Idel.Реалии»* рассказал истории погибших и пропавших без вести солдат.

Первые мобилизованные из Чувашии отправились на фронт уже в октябре 2022 года. Общее количество уехавших на войну жителей республики власти не раскрывают. При этом, по подсчетам «Idel.Реалии», на войне в Украине погибло как минимум 524 уроженца Чувашии, и это информация только из открытых источников — соцсетей и сообщений общественных организаций, реальные потери могут быть существенно выше.

На сайте республиканского военкомата предлагается записаться в «мобилизационный людской резерв», за пребывание в котором ежемесячно платят от 2 700 рублей и до 6 300 рублей. За участие в военных сборах обещают заплатить от 17 500 до 51 900 рублей. На основе этого резерва формируется, в частности, батальон БАРС — его участники принимают участие в войне в Украине. Такое своеобразное пособие и зарплаты за подготовку к отправке на фронт иногда оказываются выше средних доходов семьи.

Как пишет издание, в Чувашии достаточно примеров, когда мужчина заключает военный контракт, чтобы расплатиться с ипотекой и другими кредитами — в республике тяжело найти более высокооплачиваемую работу.

По данным «РИА Рейтинг» на март 2024 года, Чувашия входит в число самых закредитованных российских субъектов федерации. По данным исследования, в среднем каждый житель Чувашии должен банкам 408,8 тысяч рублей. В течение прошлого года размер долга вырос на 85,5%.

«Idel.Реалии» поговорили с девушкой, брат которой ушел на войну, чтобы «закрыть» ипотеку, весной он пропал без вести, сослуживцы рассказали, что в последний раз видели мужчину в начале апреля. «Они особо не шиковали никогда, жили скромно, на всякие курорты и отдых никогда не ездили. Экономили и откладывали. Деньги были, но их всегда ведь не хватает, поэтому брат воевать и пошел. Из-за денег он туда пошел. В Чувашии где сейчас больше заработаешь?» — рассказала журналистам сестра военнослужащего.

По мнению политолога Екатерины Курбангалеевой, для граждан России решение поддержать войну не зависит только от политической риторики и пропаганды, теперь ими также движет прагматизм, особенно в бедных регионах, где деньги «за войну» в разы превышают средние зарплаты по региону, а «гробовыми» выплатами закрывают ипотеку.





*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».



