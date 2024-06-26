В Екатеринбурге начался процесс над журналистом WSJ Эваном Гершковичем

Заседание по делу Гершковича началось в Свердловском областном суде, прессу пустили только на протокольную съемку. При этом представители суда запретили журналистам просить комментарии у Гершковича, якобы по его просьбе.

В суде присутствуют десятки представителей СМИ, в том числе журналисты из США, Швейцарии, Франции, Великобритании, а также Генеральный консул США Стюарт Вилсон.



Журналист WSJ обвиняется в шпионаже. По версии следствия, он «по заданию ЦРУ» в марте 2023 года «собирал секретную информацию о деятельности АО НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники». Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.



Эван Гершкович был задержан 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. Следствие утверждает, что журналист был пойман «с поличным», но никаких доказательств этому представлено так и не было.



Гершкович в свою очередь заявлял, что хотел пообщаться с сотрудниками оборонных предприятий в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле для подготовки материала. Он также собирался посетить рекрутинговый центр ЧВК «Вагнер».



Об обмене Гершковича неоднократно заявляли власти России и США. На обмен указывал и Путин в февральском интервью экс-ведущему FoxNews Такеру Карлсону. Не называя имен, он намекнул, что готов обменять Гершковича на предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили. Как потом выяснилось, основным человеком в этой сделке был Алексей Навальный*, которого убили в колонии в Харпе, после чего переговоры прекратились.



Следующее слушание по делу Эвана Гершковича состоится 13 августа.



*Внесен в список «экстремистов и террористов».



Фото: It’s My City



