За последние 2,5 года россияне написали 3,5 тысячи доносов

За последние два с половиной года россияне написали как минимум три с половиной тысячи доносов на своих сограждан за их высказывания, посты, книги, сайты и многое другое, подсчитали «Важные истории»**. И это лишь минимальная оценка, сделанная на основе публичных призывов и сообщений о доносах.

Доносы стали инструментом для возбуждения уголовных дел. После доноса Виталия Бородина Илью Яшина по статье о военных «фейках» приговорили к 8,5 годам колонии за стрим о событиях в Буче, а на правнучку Валерия Чкалова Дарью Богданову возбудили уголовное дело о «призывах к терроризму». На Сашу Скочиленко, которая развесила в супермаркете антивоенные ценники, донесла посетительница магазина, после чего художницу приговорили к семи годам колонии.

Как пишет издание, на публичных доносчиков приходится лишь 7,6% от всех доносов, большую часть написали анонимно обычные люди. Самыми продуктивными доносчиками среди анонимов стали авторы телеграм-канала «Мракоборец» с аудиторией в 5,6 тыс. подписчиков. На них приходится 70% от всех изученных доносов. Ежедневная норма «Мракоборца» — как минимум три доноса на страницы во «ВКонтакте» или «Одноклассниках». Этот канал отличается тем, что обращает внимание только на войну в Украине.

Другие активные телеграм-каналы «Анти-Толерастическая Организация» и «Акции прямого действия» с общей аудиторией около 5 тыс. человек ищут в интернете «ЛГБТ-пропаганду» и контент о феминизме. У первых 99% доносов связаны с ЛГБТ, у вторых — 63%. При этом, по данным канала «Акции прямого действия», к 7 июня 2024 года они заблокировали 109 ресурсов про ЛГБТ и войну в Украине, включая сайты оппозиционных медиа.

Известная доносчица глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина занимает лишь пятую строчку в рейтинге доносчиков, за два года она отправила 148 доносов на журналистов, артистов и блогеров. Для сравнения, «Мракоборец» направил 2417 доносов.

Как отмечают «Важные истории», несмотря на разные «специализации», поводы для жалоб доносчики ищут на одних и тех же площадках. Чаще всего во «ВКонтакте» — с февраля 2022-го на группы в соцсети написали больше двух тысяч доносов — это 58% от всех проанализированных жалоб.





*Признан в России «иностранным агентом».

**Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».