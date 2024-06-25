В Югре на войну в Украине стали массово вербовать бездомных

В Ханты-Мансийске бездомных массово вербуют на войну против Украины. Об этом сообщил директор центра помощи «Фавор» Демид Лажинцев. По его словам, в центре помощи, где бездомные получают временное жилье или помощь с восстановлением документов, вдвое сократился поток желающих.

«Я связываю с тем, что бездомные массово идут на СВО в надежде заработать и вернуться обратно», — цитирует Лажинцева «Сургутский вестник», отмечая, что в регионе число бездомных сократилось примерно в два раза. По мнению Лажинцева, бездомные таким образом «исполняют свой гражданский долг и уже благодаря поддержке государства закрывают свои потребности и проблемные вопросы».

В Югре каждый заключивший контракт получает 500 тысяч рублей из регионального бюджета, еще 195 тысяч выплачивает Минобороны РФ. Контрактникам обещают более 200 тысяч рублей ежемесячно, а также множество социальных льгот.

По данным «Медиазоны»* и ВВС, на войне в Украине погибло более 500 уроженцев Ханты-Мансийского автономного округа.

В начале июня «Сибирь.Реалии»** сообщила, что бездомных стали массово отправлять на войну в Украину из Якутии. Причиной местные власти назвали приближающиеся международные игры «Дети Азии». Как пишет издание, мэр Якутска Евгений Григорьев накануне мероприятия пообещал «очистить все улицы города» от бездомных.

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Признана в России «иностранным агентом».

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Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».