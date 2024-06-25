Илья Яшин*: «Мне иногда кажется, что я сижу не в тюрьме, а в дурдоме»

Илья Яшин, который находится в помещении камерного типа (ПКТ) смоленской колонии, рассказал, что при досмотре личных вещей у его сокамерника изъяли исторический роман Валентина Пикуля «Париж на три часа».

«Сотрудник администрации задумчиво повертел книгу в руках и сказал: «Так, Пикуль... Вроде включен в список иноагентов. Забираем!». Мне иногда кажется, что я сижу не в тюрьме, а в дурдоме... — говорится в телеграм-канале политика.



Валентин Пикуль умер в 1990 году, что не мешает смоленской колонии признавать его «иноагентом» в 2024 году.



В начале июня в воронежском книжном магазине маркировка «иноагента» появилась на книгах японского писателя Юкио Мисимы, который умер в 1970 году.



Илью Яшина перевели в ПКТ 18 июня. Ранее его дважды подряд отправляли в ШИЗО. Первый раз — за то что он покинул спальное место в бараке на три минуты позже команды «подъем». Второй раз за то, что «на пару минут» снял тюремную робу, чтобы переодеть майку, и этим, по мнению администрации, нарушил форму одежды. Сам Яшин был уверен, что его отправили в ШИЗО, чтобы сорвать положенную ему по закону встречу с родителями.



В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы назначил Илье Яшину 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима по обвинению в распространении «фейков» о российской армии за рассказ о событиях в Буче.





*Признан в России «иностранным агентом».



Иллюстрация: ТГ Ильи Яшина