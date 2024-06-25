В России будет заблокировано 81 СМИ Европы, включая Der Spiegel, Le Monde, Agence France-Presse и Politico

МИД России в ответ на меры 14-го пакета санкций ЕС, заблокировавшего «Известия», РИА «Новости» и «Российскую газету» на своей территории, ввел встречные ограничения против 81 вещательного ресурса.

«В Брюсселе и столицах стран блока предпочли пойти по пути эскалации, очередным нелегитимным запретом вынудив Москву на принятие зеркальных и пропорциональных контрмер», — говорится в заявлении МИД. 17 мая Евросоюз принял решение о запрете с 25 июня любой вещательной деятельности трем российским СМИ — РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российской газете».

Всего в списке, публикуемом МИД России, 81 издание из 25 стран Евросоюза, всех, кроме Хорватии и Люксембурга. Решение МИД затронет Agence France-Presse (AFP), Politico, французские Le Monde и Liberation, немецкую Der Spiegel, финскую Yle, испанскую El País, итальянские La Stampa и La Repubblica, EUobserver, литовское LRT, эстонскую версию портала Delfi и многие другие медиа.

Вещание через интернет европейских СМИ, включенных в этот список, будет остановлено в России. Каким образом Роскомнадзор достигнет этой цели, не указано.

