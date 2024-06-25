Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест экс-главы Минобороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, сообщается в релизе на сайте суда.

Шойгу и Герасимова подозревают в военных преступлениях — в нанесении ударов по гражданским объектам, причинении чрезмерного вреда мирному населению, а также в «преступлениях против человечности». Оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные ВС РФ по украинской энергоинфраструктуре как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года, указано в сообщении.

В марте 2024 года МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. В марте 2023 года судьи потребовали арестовать Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову.

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