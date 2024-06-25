В Вологде на заседании по делу о финансировании ФБК* сотрудник ФСБ рассказал, как попал в закрытый телеграм-чат

Вологодский городской суд допросил специалистов по делу активиста и юриста Евгения Молотова, обвиняемого в финансировании «экстремистского» ФБК в 2021 году, сообщает SOTAvision**.



В качестве свидетеля обвинения суд допросил сотрудника ФСБ, который «осуществлял фиксацию информации из мессенджера Telegram». Он утверждал, что чат закрытый, но при этом его можно найти в поисковике и свободно зайти любому желающему без предварительного одобрения, что он и сделал.



Сторона обвинения утверждает, что участники чата обсуждали новость о признании ФБК экстремистской организацией, а раз Молотов числился в чате, то он следит за всеми дискуссиями в нем. Руководствуясь этим, обвинение пытается доказать, что когда подсудимый донатил ФБК, то уже знал о признании фонда «экстремистской организацией».



Суд также изучил заключение психолого-лингвистического исследования видео на канале Навального*** «Мы продолжаем, нам нужна ваша помощь». Согласно обвинительному заключению, подсудимый Молотов принял решение задонатить ФБК после просмотра этого ролика.



Независимые специалисты-лингвисты Игорь Жарков и Вероника Константинова сообщили суду, что содержащиеся в ролике призывы к финансовой поддержке не были направлены на финансирование ФБК и штабов Навального*, поскольку, как заявлено авторами ролика, эти организации уже были закрыты. Эксперты отметили, что в видео указаны конкретные цели дальнейшей работы, на которую собираются деньги, и они не направлены на нарушение законодательства и не подпадают под понятие экстремизма.



Евгения Молотова задержали в Вологде в январе этого года. Поводом стал донат в 1000 рублей, который Молотов отправил в ФБК в 2021 году. Суд отправил его в СИЗО.

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией «экстремистской организацией» 9 июня 2021 года, в законную силу решение вступило 4 августа того же года. В сентябре 2021 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела об «экстремистском сообществе». При этом в рамках данного уголовного дела по статье о «финансировании экстремистской деятельности» привлекают тех, кто донатил ФБК.



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Признаны в России «экстремистскими организациями».

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Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

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Внесен в список «экстремистов и террористов».

Фото: SOTAvision