Reuters: Два советника Дональда Трампа представили ему план прекращения войны в Украине

Два советника Дональда Трампа подготовили ему план прекращения войны в случае его победы на президентских выборах, который предусматривает предоставление Украине американского оружия только в том случае, если она вступит в мирные переговоры, пишет Reuters. В то же время США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины.

По словам Келлога, в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно быстро усадить Россию и Украину за стол переговоров. «Мы говорим украинцам: «Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет». А вы говорите Путину: «Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на месте».

Согласно плану, разработанному Китом Келлогом и Фредом Флейцем, которые занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности Трампа в период его президентства с 2017 по 2021 год, в ходе мирных переговоров будет установлено перемирие, основанное на действующей линии фронта.

По мнению Флейца, в соответствии с их планом Украина не должна официально уступать территорию России. Тем не менее, по его словам, Украина вряд ли сможет восстановить эффективный контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе. «Мы обеспокоены тем, что это превратилось в войну на истощение, в которой погибнет целое поколение молодых людей», — сказал он Reuters.

По плану Келлога и Флейца, для достижения прочного мира потребуются дополнительные гарантии безопасности для Украины. Флейц добавил, что «вооружение Украины до зубов», вероятно, станет ключевым элементом этого процесса.

Как отмечает агентство, изложенная стратегия является наиболее подробным планом, разработанным соратниками Трампа, который заявил, что может быстро урегулировать войну на Украине, если победит президента Джо Байдена на выборах.

«То, что описывает Келлог, — это процесс, направленный на то, чтобы Украина отдала всю территорию, которую сейчас оккупирует Россия», — сказал Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря, занимавшийся вопросами российской политики. Некоторые аналитики также выразили обеспокоенность тем, что план Келлога и Флейца может дать Москве преимущество на переговорах.



С момента вторжения Москвы США потратили более 70 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Ранее Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности.