Гражданина Таджикистана, который потушил свечи в храме, признали «нуждающимся в принудительном лечении»

Арестованного по делу о нарушении права на свободу вероисповедания 20-летнего гражданина Таджикистана Аскара Бутаева, который потушил свечи в храме на юго-западе Москвы, признали «нуждающимся в принудительном лечении», сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Расследование уголовного дела в отношении Бутаева по статье об оскорблении чувств верующих следователи завершили в понедельник, 24 июня. Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, «в момент совершения инкриминируемого деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства».



18 июня в сети появилось видео, на котором Бугаев тушит свечи в храме Святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова, По словам очевидцев, Бутаев потушил все горевшие там свечи, после чего оттолкнул одну из прихожанок и ушел. Следствие посчитало, что он стремился оскорбить религиозные чувства православных верующих.



Вскоре после этого его задержали, 19 июня отправил Бутаева в СИЗО.