В Белгороде при атаке беспилотников погибла женщина, в Воронежской области взорвался склад боеприпасов, жителей призвали не выходить из дома

Минобороны сообщило, что системы ПВО за ночь 25 июня сбили 29 беспилотников над Белгородской областью и один — над Воронежской. Также об атаке на регион сообщил и губернатор Курской области.

Около часа ночи под ударом оказались Белгород и Белгородский район. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадала женщина, которую с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки доставили в больницу. Также, по его данным, в Белгороде были выбиты окна в квартирах четырех многоквартирных домов, повреждены кровля и фасад частного дома, а также фасады двух коммерческих объектов и линия газоснабжения.



Утром при обходе района экстренные службы обнаружили разрушенный частный дом в селе Беловское, в котором нашли тело пожилой женщины. Как сообщил губернатор, она погибла в результате прямого попадания беспилотника в дом.

Всего в результате ночных атак один человек погиб и четыре получили ранения.

В Воронежской области система ПВО сбила два украинских беспилотника над Ольховатским районом. Фрагменты дронов взорвались и вызвали пожар. Губернатор Александр Гусев сообщил о «детонации взрывоопасных объектов». По данным ASTRA, два БПЛА попали по территории войсковой части, загорелись 2 склада с боеприпасами. На складах хранилось более 3 тысяч снарядов, которые сдетонировали. Территорию вокруг войсковой части оцепили, жителям рекомендовали не выходить из домов.

Украинская разведка подтвердила, что в результате атаки был поражен склад боеприпасов в Воронежской области.

Как пишет «7×7»*, жителей Ольховатского городского поселения призвали весь день не покидать дома и укрыться в углубленных помещениях и помещениях без окон. В телеграм-чате поселения они пожаловались на взрывы, которые были слышны всю ночь. Один из жителей написал, что горит склад боеприпасов.



Утром был обстрелян город Суджа в Курской области. Ранение получила местная жительница, еще один житель госпитализирован с сердечным приступом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.







*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: ТГ Алексей Смирнов