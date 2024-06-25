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В Белгороде при атаке беспилотников погибла женщина, в Воронежской области взорвался склад боеприпасов, жителей призвали не выходить из дома

25.06.2024

Минобороны утверждает, что за ночь были сбиты 29 беспилотников


Минобороны сообщило, что системы ПВО за ночь 25 июня сбили 29 беспилотников над Белгородской областью и один — над Воронежской. Также об атаке на регион сообщил и губернатор Курской области.

Около часа ночи под ударом оказались Белгород и Белгородский район. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадала женщина, которую с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки доставили в больницу. Также, по его данным, в Белгороде были выбиты окна в квартирах четырех многоквартирных домов, повреждены кровля и фасад частного дома, а также фасады двух коммерческих объектов и линия газоснабжения.

Утром при обходе района экстренные службы обнаружили разрушенный частный дом в селе Беловское, в котором нашли тело пожилой женщины. Как сообщил губернатор, она погибла в результате прямого попадания беспилотника в дом.

Всего в результате ночных атак один человек погиб и четыре получили ранения.

В Воронежской области система ПВО сбила два украинских беспилотника над Ольховатским районом. Фрагменты дронов взорвались и вызвали пожар. Губернатор Александр Гусев сообщил о «детонации взрывоопасных объектов». По данным ASTRA, два БПЛА попали по территории войсковой части, загорелись 2 склада с боеприпасами. На складах хранилось более 3 тысяч снарядов, которые сдетонировали. Территорию вокруг войсковой части оцепили, жителям рекомендовали не выходить из домов. 

Украинская разведка подтвердила, что в результате атаки был поражен склад боеприпасов в Воронежской области.

Как пишет «7×7»*, жителей Ольховатского городского поселения призвали весь день не покидать дома и укрыться в углубленных помещениях и помещениях без окон. В телеграм-чате поселения они пожаловались на взрывы, которые были слышны всю ночь. Один из жителей написал, что горит склад боеприпасов.

Утром был обстрелян город Суджа в Курской области. Ранение получила местная жительница, еще один житель госпитализирован с сердечным приступом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: ТГ Алексей Смирнов

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