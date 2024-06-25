Основателя WikiLeaks Ассанжа освободили из тюрьмы в Великобритании

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в понедельник согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в незаконном получении и разглашении материалов, касающихся национальной безопасности, в обмен на свое освобождение из британской тюрьмы, что положило конец его противостоянию с Соединенными Штатами.

Как пишет The New York Times, после нескольких недель переговоров Ассанж признал себя виновным по одному из пунктов 18 пунктов обвинения — сговору с целью распространения информации о национальной обороне. Это предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, однако источник издания сообщил, что 52-летнего Ассанжа приговорят к пяти годам, которые он уже отбыл в Великобритании.



Вскоре после того, как стало известно о сделке, WikiLeaks сообщила, что Ассанж покинул Лондон и отправился на американскую островную территорию Северные Марианские острова, где на 26 июня назначено слушание суда.



В 2019 году Ассанжу предъявили обвинение по 18 пунктам, связанным с распространением WikiLeaks широкого спектра документов по национальной безопасности. Среди них были материалы об американской военной деятельности в Ираке и Афганистане, а также конфиденциальные телеграммы, которыми делились дипломаты. Во время предвыборной кампании 2016 года WikiLeaks обнародовал тысячи электронных писем, украденных из Национального комитета Демократической партии.



В случае вынесения обвинительного приговора Ассанжу грозило бы до 170 лет заключения в федеральной тюрьме. Вскоре после оглашения обвинений в 2019 году лондонская столичная полиция вошла в посольство Эквадора, где Ассанж скрывался несколько лет, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в сексуальных домогательствах. После этого Ассанж находился в Белмарше, одной из самых строгих британских тюрем, расположенной на юго-востоке Лондона.



В 2021 году коалиция групп по защите гражданских свобод и прав человека призвала администрацию Байдена отказаться от попыток экстрадировать Ассанжа из Великобритании и привлечь к ответственности, назвав это дело серьезной угрозой для свободы прессы, так как многое из того, в чем его обвиняют, «журналисты совершают регулярно».



Однако американские чиновники утверждают, что действия Ассанжа выходят далеко за рамки сбора новостей и ставят под угрозу национальную безопасность.







Фото: BBC News