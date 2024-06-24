В пожаре в подмосковном НИИ «Платан» погибли восемь человек

UPD: Количество погибших при пожаре возросло до восьми человек, сообщили экстренные службы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что при пожаре в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино погибли два человека. Телеграм-канал SHOT пишет, что по его информации погибло четыре человека: двое выпали из окна, еще двое были заблокированы внутри здания и не смогли выбраться.

Ранее оперативные службы сообщили, что из горящего здания удалось вывести три человека.

Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой. СМИ пишут, что в здании произошло несколько взрывов. Площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, заявили МЧС. В тушении огня задействованы более 100 человек и 40 единиц техники. Работу спасателей и пожарных затрудняет высокая температура и плотное задымление, добавили в ведомстве.

Внутри горящего здания произошло обрушение конструкций, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.



По сообщению МЧС, огонь охватил с 5 по 8 этажи здания, по информации телеграм-канала Baza, пожар начался на 5-6 этажах, в кабинетах корпуса планировки и проектирования. Что стало причиной пожара, не уточняется.



Научно-исследовательский институт «Платан» занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Между тем холдинг «Росэлектроника» сообщил, что горящее в подмосковном городе Фрязино здание не имеет отношения к НИИ «Платан», оно перешло в частную собственность в конце 1990-х. «В сети появляются сообщения о пожаре на территории НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Горящее здание не имеет отношения к нашей организации и в целом к оборонной промышленности», — сказано в сообщении.

Фото: ТГ Андрея Воробьева