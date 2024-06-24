Мещанский суд постановил взыскать с Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева более 1,4 млрд рублей

Прокуратура просила взыскать с бизнесменов около одного млрд рублей и около двух млн долларов, находящиеся на счетах в банке «Траст», которые ранее не смогла взыскать Федеральная служба судебных приставов.

Иск подан прокуратурой «в защиту интересов РФ в лице налогового органа». По информации «Интерфакса», в 2005 году Мещанский суд по иску Федеральной налоговой инспекции вынес решение о взыскании с Ходорковского и Лебедева 17,4 млрд рублей. В связи с тем, что средства не были возмещены в полном размере, возбуждено исполнительное производство, которое почти через 20 лет, в конце мая, вылилось в иск Генпрокуратуры.



Прокуратура считает, что средства в «Трасте» принадлежат Ходорковскому и Лебедеву, это было установлено следствием. Еще 24 миллиона будут взысканы со счета ООО «Сибирская лизинговая компания». При этом, как утверждает центр «Досье»**, бенефициаром этой компании является семья Сергея Богданчикова, руководившего ранее «Роснефтью».



Представители Ходорковского и Лебедева в процессе не участвовали. Представители банка и ФССП не возражали против удовлетворения требований.



В 1995-2003 годах Михаил Ходорковский был главой нефтяной компании «ЮКОС». В 2003 году его арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов. Его приговорили к 14 годам колонии, после обжалований срок составил 10 лет и 10 месяцев. В 2013 году Владимир Путин помиловал Ходорковского, и он уехал из России. Платон Лебедев также был осужден по обвинению в хищениях, неуплате налогов и легализации похищенных средств. Предприниматель был освобожден в январе 2014 года, за несколько месяцев до истечения срока наказания.







*Признан в России «иностранным агентом».

**Признан в России «нежелательной организацией».

Фото: РИА Новости