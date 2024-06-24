Российская армия выпустила по Покровску в Донецкой области две ракеты «Искандер-М»

Россия выпустила по городу Покровску, который находится под контролем Украины, две ракеты «Искандер-М». В результате обстрела погибли четыре человека, 34 получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин, добавив, что «окончательные последствия еще предстоит установить». Среди раненых — двое детей 12 и 13 лет, они находятся в среднем и тяжелом состоянии».

Ракеты полностью разрушили один частный дом и повредили еще 16. Вадим Филашкин заявил, что это — один из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время.



Утром российская армия атаковала двумя крылатыми ракетами «Искандер-К» Одесскую область. ПВО удалось сбить одну из ракет. Взрывы в Одессе раздались около 9 часов утра. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, повреждены складские помещения торговой сети, жилые дома и автомобили.



Четыре человека пострадали, их состояние — средней степени тяжести.







Фото: ТГ Вадим Филашкин



