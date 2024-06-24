Осужденный за убийство и сожжение задержанного экс-начальник уголовного розыска в Туве уехал на войну в Украине

Бывший начальник уголовного розыска Кызыла Орлан Сарыг-Донгак, осужденный за убийство и сожжение задержанного, подписал контракт с Минобороны и уехал воевать в Украину. Об этом «Сибирь.Реалии»* сообщили родственники погибшего Алишера Махмутова.

По их данным, Сарыг-Донгака и его бывшего подчиненного Алима Кендена отправили в Украину из учреждения ФСИН в Иркутской области. В октябре 2023 года бывшие полицейские были осуждены на 18 и 14 лет колонии за убийство Махмутова.

По версии следствия, в 2008 году четверо сотрудников уголовного розыска Кызыла вывезли Алишера Махмутова на пустырь, где Сарыг-Донгак облил его бензином и поджег, а Кенден ударил молотком по голове.

Обвиняемых задержали в 2020 году, так как в деле нашелся свидетель — оперативник Алаш Ондар, присутствовавший при убийстве Махмутова. Он дал показания против Сарыг-Донгака в статусе свидетеля по этому уголовному делу.

В марте Госдума приняла закон о замене реального наказания на условный срок для лиц, совершивших уголовное преступление и заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период «специальной военной операции». Документ предусматривает освобождение от уголовной ответственности и наказания для военнослужащих, участвующих в войне, снятие с них судимости и прекращение уголовного преследования. В случае заключения контракта с ВС РФ, дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок. Контроль над их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, служить по контракту им предстоит до конца войны.

По данным журнала ФСИН «Ведомости уголовно-исполнительной системы», за 2023 год число заключенных в российских тюрьмах снизилось на 58 тысяч человек. Всего за два года войны в Украине заключенных в российских колониях стало на 105,8 тысяч человек меньше, чем до ее начала.





*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».