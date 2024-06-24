Башкирского активиста Фаиля Алсынова* избили в пермской колонии

Фаиля Алсынова избили в пермской колонии № 29, об этом стало известно еще на прошлой неделе, однако ФСИН назвала информацию «фейком», заявив, что активиста не избивали, а заломили ему руку за спину, после того как по прибытии в колонию он дважды отказался дать осмотреть свои личные вещи. Спустя неделю избиение активиста подтвердил его адвокат Ильнур Суюндуков, он также сообщил, что пермская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проводит проверку по факту причинения Фаилю Алсынову телесных повреждений.

Адвокат объяснил, что не распространял информацию, действуя по принципу «не навреди». «На сегодняшний момент факт причинения ему телесных повреждений подтверждаю», — написал Суюндуков, добавив, что будет добиваться привлечения виновных лиц к ответственности.

«После проведения многочисленных проверок учреждения ситуация значительно улучшилась — в данное время Фаиль чувствует себя хорошо, на состояние здоровья не жалуется, проходит плановое медицинское обследование», — сообщил адвокат.

17 января суд приговорил Алсынова к 4 годам колонии общего режима. Уголовное дело против Фаиля Алсынова по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» возбудили по заявлению главы Башкортостана Радия Хабирова в августе 2023 года, причиной стало выступление Алсынова на народном сходе в апреле того же года.



За день до приговора Росфинмониторинг включил Алсынова в «перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

На оглашении приговора в Баймаке, по оценкам местных жителей, собралось около 10 000 человек. Полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках в отношении участников протестов. В Следственном комитете заявили, что пострадали сотрудники полиции, поэтому в деле появилась статья о «применении насилия в отношении представителей власти». По данным башкирского издания «Аспекты», количество фигурантов «Баймакского дела», которым предъявлены обвинения, около 80 человек.





*Внесен в список «экстремистов и террористов».



Фото: ldel.Реалии