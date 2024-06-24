Российская «дочка» Bank of China перестала принимать платежи от крупнейших банков России

Российская дочерняя структура китайского Bank of China — «Бэнк оф Чайна» — с 24 июня приостановила все операции с банками России, которые находятся под санкциями США, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Банк традиционно играл «существенную роль» в банковском платежном трафике. На сайте «Бэкн оф Чайна» говорится, что он «специализируется на предоставлении услуг по переводу денежных средств» в Китай: «Маршрутизация платежей осуществляется через ностро-счета банка в подразделениях Bank of China в КНР».

По данным издания, на российском рынке он занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур китайских банков (592,4 млрд руб. на конец первого квартала 2024 года).



«Для российского рынка это не очень приятная новость. Возникнут дополнительные издержки как по времени, так и по стоимости обработки платежей,— цитирует издание одного из финансистов.— Но самая главная проблема — платежи выходят за пределы банковского сектора, в результате чего у государства становится все меньше контроля за ними, возникают риски мошенничества».



Крупные банки Китая ограничивают расчеты по российским трансакциям из-за опасений санкций США, бизнес стал использовать банки второго эшелона на северо-востоке КНР, вблизи российской границы, которые все еще могут принимать подобные платежи. Но этот механизм также чреват усложнением расчетных цепочек.

В агентстве «Эксперт РА» отмечали, что «Бэнк оф Чайна» является опорной расчетной кредитной организацией для китайского бизнеса, госструктур и крупных российских компаний. Бизнес банка сосредоточен на платежах в юанях между Россией и Китаем.

В конце апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что США прорабатывают санкционные меры против некоторых китайских банков. Вторичные санкции стали более чем реальны, что заставило китайские банки ограничивать свое сотрудничество с Россией.



В феврале расчеты с Россией ограничили банки ОАЭ.









