ЕС разработал путь обхода вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет полученных доходов от замороженных российских активов

Евросоюз разработал юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году, завил Financial Times глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Эти механизмы также помогут G7 расчистить путь для выплаты Киеву $50 млрд. всей помощи по данной программе.

Как пишет издание, ЕС решил, что поскольку Венгрия воздержалась от предварительной договоренности о передаче Украине доходов от замороженных российских активов, то она «не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег».



Боррель отметил, что обходной путь «сложный, как и каждое юридическое решение, но он работает». Это решение будет сегодня обсуждаться министрами иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге.

Брюссель предложил Венгрии соглашение, подобное тому, которое НАТО заключило с премьер-министром Виктором Орбаном на прошлой неделе, когда Будапешт отказался от мер в поддержку Украины в обмен на то, что не будет накладывать вето на меры других союзников по альянсу.

«Мы предложили Венгрии: ваши деньги не будут использованы на поддержку Украины ни в коем случае. Выбросьте свои деньги из ящика. Я не хочу использовать ваши деньги», — рассказал Боррель о переговорах по предоставлению Украине финансовой помощи, добавив, что Венгрия пока не пошла на эти условия.

Издание отмечает, что обойдя вето Венгрии, можно также устранить препятствие, которое существенно осложняет усилия G7 по привлечению $50 млрд для Киева до декабря, согласно решению, принятому лидерами ЕС на саммите в Италии.

В настоящий момент Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, в соответствии с которыми российские активы блокируются, так как данное решение 27 стран ЕС должны единогласно обновлять каждые шесть месяцев.



По мнению Жозепа Борреля, если ЕС удастся согласовать выбранный путь с Венгрией, это обеспечит не только получение Украиной помощи в данный момент, но позволит упростить весь алгоритм в будущем.





