Количеств жертв терактов в Дагестане возросло до 20 человек: террористы перерезали горло священнику и расстреляли 15 полицейских

UPD: Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением в связи с терактами в Дагестане и ударом по Севастополю. Минздрав региона сообщил, что количество жертв возросло до 20 человек. Министр здравоохранения региона Татьяна Беляева заявила, что, что в Махачкале и Дербенте пострадали еще 46 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

В Дагестане отменили режим контртеррористической операции. Число погибших при нападении террористов на Дербент и Махачкалу возросло до 20 человек, среди них 17 правоохранителей, сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник. Пострадали 44 человека, из них 37 правоохранителей. Позже СК уточнил число жертв: погибли 19 человек, из них 15 правоохранителей и четверо гражданских, в том числе православный священник, также убиты пять террористов.

Ранее глава региона Сергей Меликов сообщил, что более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей погибли в результате нападения боевиков, в числе мирных жителей погиб протоиерей Николай Котельников — настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, который служил в нем более 40 лет.



В свою очередь силовики ликвидировали шесть боевиков, рассказал Меликов, отметив, что двое из убитых боевиков оказались сыновьями, а один — племянником главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. После этого у Омарова прошли обыски по месту жительства, а его самого задержали. Всего час понадобился, чтобы Омаров успел написать заявление об уходе, его задержали и исключили из партии «Единая Россия». После чего отправили на допрос в ФСБ, где он заявил, что его сыновья и племянник, которые участвовали в нападении — «ваххабиты», пишет Baza.

Телеграм-канал «Мой Дербент» называет одним из убитых боевиков 28-летнего Гаджимурада Кагирова — бойца ММА, двоюродного племянника экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева и члена клуба Хабиба Нурмагомедова. А телеграм-канал «Эхо Дагестана» называет в числе нападавших 36-летнего Али Закаригаева, который в 2015 году он избрался в Аймаумахинский сельсовет Сергокалинского района Дагестана.



Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь. После нападения в синагоге возник пожар. В то же время в Махачкале неизвестные напали на церковь и пост ДПС. Еще одна перестрелка произошла спустя несколько часов в селе Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента.



Первые сообщения о стрельбе стали поступать из Дербента около 19.00 мск. Боевики из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, после чего скрылись на автомобиле и уходя от преследования обстреляли пост ДПС, сообщали информагентства со ссылкой на МВД. Синагога полностью сгорела, в церкви террористы перерезали горло 66-летнему настоятелю, погиб охранник храма.

Нападавшие на синагогу в Дербенте оставили две надписи — 2:120 и 8:39. Они отсылают к сурам Корана. Первая — «Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии», а вторая — «Сражайтесь с ними, пока у них не исчезнет искушение и их поклонение не будет полностью посвящено Аллаху».

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье «террористический акт».



24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура по погибшим.

Между тем на прошедшей неделе в Махачкале обсудили вопросы антитеррористической безопасности. Совещание прошло под председательством замдиректора ФСБ России и зампредседателя Национального антитеррористического комитета Игоря Сироткина. В нем приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, силовики и чиновники. После обсуждения антитеррористических мер и протокольных фотографий участники довольные разошлись, чтобы встретится вновь через четыре дня во время терактов.



Фото: РИА Новости



