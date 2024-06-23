В Дагестане неизвестные напали на синагогу и православный храм, 10 человек погибли

UPD: В Дербенте завершилась активная фаза контртеррористической операции, всего в Дагестане за время теракта погибли 10 человек, 8 из них полицейские. Число пострадавших увеличилось до 34 человек, из них 27 правоохранители. В Махачкале были ликвидированы четверо боевиков, в Дербенте, предположительно, двое. Еще как минимум двое задержаны. 16 раненых доставлены в больницы Махачкалы, среди них 13 полицейских, сообщило МВД Дагестана





МВД Дагестана сообщило, что в Махачкале неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу, после чего у них завязалась перестрелка с полицией. Синагога загорелась. Позже поступили сообщения о нападении на православную церковь.

Предварительно, двое сотрудников полиции погибли, еще двое ранены, заявили в МВД. Позже информацию уточнили: один сотрудник полиции погиб, шесть ранены. Предположительно, подозреваемые передвигаются на белом Volkswagen Polo.



Однако, по данным телеграм-канала «112», в ходе вооруженного нападения на Дербент и Махачкалу погибли 5 сотрудников полиции, еще 9 получили ранения.



Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что убит священник. «Отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел», — сообщил Хадулаев.

«Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие. Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься оперативно в интересах безопасности жителей республики», — заявил глава Дагестана Сергей Меликов.



Махачкала и Дербент оцеплены на въезд и выезд.

Силовики в Махачкале застрелили двух нападавших на полицейских, рассказали в МВД республики. Еще двоих задержали на пляже. Возбуждены уголовные дела о теракте.

МВД сообщило, что погибли девять человек, семь из них сотрудники полиции, 25 человек пострадали.

По данным ASTRA, в нападении на Махачкалу участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы. Магомед Омаров написал заявление об отставке. В Махачкале продолжается бой возле церкви. Нападавшие блокированы и отстреливаются.

В Дербенте силовики заблокировали боевиков и готовятся к штурму. «В настоящее время боевики, совершившие теракты в Дербенте, засели в одном из зданий близ ресторана «Хаял». Сотрудники спецслужб оцепили район и заблокировали боевиков», — сообщили в правоохранительных органах.

Неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади в центре села Сергокалы неподалеку от Дербента, сообщает МВД. Ранее стало известно о задержании главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети, предположительно, участвовали в нападениях, написал РБК.

МВД сообщило о ликвидации четырех боевиков. В трех ликвидированных в Дагестане боевиках опознали сыновей и племянника главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, написал «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным издания, в доме Омарова сейчас проходят обыски.

Фото: ASTRA

