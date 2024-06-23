Харьков атаковали управляемыми авиабомбами, один человек погиб, 11 получили ранения

При очередной атаке на Харьков Россия использовала управляемые авиабомбы, удар пришелся по частному сектору и детскому учебному заведению, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По данным местных властей, попадание было в двух районах. В результате попадания КАБа в частный жилой дом один человек погиб и пять получили ранения. В другом районе города удар пришелся на детское учебное заведение.

По предварительным данным, один человек погиб, еще 11 получили ранения, среди них два ребенка.

«Кроме этого хочу сказать, что к сожалению нет энергоснабжения в половине города. Остановилось метро, наземный электротранспорт. Сейчас работаем над тем, чтобы выпустить на маршруты автобусы», — рассказал Терехов в эфире национального телемарафона.

Как сообщил харьковский метрополитен, все станции метро работают исключительно в режиме укрытия.

«Современные системы ПВО для Украины и ускорение тренировки наших пилотов для F-16, и, что особенно важно, достаточная дальнобойность нашего оружия — это то, что действительно необходимо. Необходимо для защиты жизни. И исключительно для этого. Я благодарю всех в мире, кто нас в этом поддерживает. Российский террор должен проиграть, и это — интерес каждого, кто хочет жить в мире без войны, которую террористы всегда распространяют — всегда, когда не проигрывают», — заявил президент Украины Владимир Зеленский накануне после удара по Харькову, в результате которого три человека погибли и 52 получили ранения.





Фото: ДСНС