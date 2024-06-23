WP: Северная Корея с августа 2023-го по январь 2024 года могла поставить в Россию 1,6 млн артиллерийских снарядов

Северная Корея с августа 2023-го по январь 2024 года могла поставить в Россию 1,6 млн артиллерийских снарядов, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные некоммерческой организации C4ADS, занимающейся вопросами глобальной безопасности. Данные охватывают поставки с августа по январь и показывают, что снаряды того же типа, что использует в войне Россия, были доставлены из двух портов на Дальнем Востоке России в 16 пунктов, расположенных в основном вдоль западных границ страны вблизи Украины.

Анализ спутниковых снимков и данных о морских перевозках, проведенный WP и C4ADS, показывает, что суда под российским флагом, связанные с военными этой страны, причаливали в северокорейском порту Раджин, а затем в российских портах Восточный и Дунай. Согласно этим данным, большая часть взрывчатки отправлялась на объекты в России в течение недели после прибытия. Как пишет издание, суда, которые перевозили этот груз, США и Южная Корея ранее публично назвали причастными к транспортировке северокорейского оружия в Россию на основании спутниковых снимков.

Британский аналитический центр Royal United Services Institute, который также использует спутниковые снимки для мониторинга перемещений между Северной Кореей и Россией, заметил те же закономерности. Группа обнаружила 27 перевозок между северокорейским портом Раджин и двумя российскими портами примерно за тот же период, по оценкам, были перевезены тысячи контейнеров, хотя содержимое контейнеров остается неизвестным.



Приток северокорейских боеприпасов помог переломить ход войны в пользу России, считает Майкл Кофман, старший научный сотрудник программы по России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир. Это был один из «критических факторов, влияющих на ведение операций и на то, кто имеет преимущество в войне, характеризующейся истощением», — сказал Кофман.



Россия, запасы боеприпасов которой иссякли в войне с Украиной, полагается на своих немногих оставшихся союзников в плане пополнения запасов, а изолированная Северная Корея постоянно ищет способы заработать деньги.



Хотя пока неясно, что Северная Корея получила взамен, есть признаки того, что российские технологии были использованы в недавних попытках Северной Кореи запустить в космос спутник-шпион, сообщил журналистам в прошлом году член парламентского комитета по разведке Южной Кореи Ю Санг-бум, ссылаясь на разведывательное управление страны.

