В результате обстрела аннексированного Севастополя пять человек погибли, 124 получили ранения

UPD: 124 человека ранены в результате обстрела Севастополя, сообщил Минздрав РФ. По данным ведомства, в числе пострадавших — 27 детей. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Три человека погибли, среди них дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, девятилетняя девочка с родителями находилась в момент атаки на пляже. СК возбудил уголовное дело о теракте. Позже Развожаев сообщил, что количество жертв возросло до пяти, из них трое детей. Позже информацию уточнили: количество пострадавших возросло до 151 человека, 82 из них были госпитализированы.

Минобороны РФ обвинило США в ударе по Севастополю и пообещало ответ. «Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», — говорится в сообщении.

«Предварительно, район пуска был из Николаева», — заявил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, сейчас «принимаются меры по ликвидации расчета, который запускал ракеты».

По словам назначенного Москвой «главы» Севастополя Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, их осколки упали в прибрежной зоне.

