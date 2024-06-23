В результате обстрела аннексированного Севастополя пять человек погибли, 124 получили ранения

Минобороны РФ обвинило США в ударе по Севастополю и пообещало ответ. «Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», — говорится в сообщении.
«Предварительно, район пуска был из Николаева», — заявил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, сейчас «принимаются меры по ликвидации расчета, который запускал ракеты».
По словам назначенного Москвой «главы» Севастополя Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, их осколки упали в прибрежной зоне.
По предварительной информации, в районе селения Учкуевки двенадцать человек, включая двух детей, получили осколочные ранения. В поселке Любимовка пострадали два человека.
На территории одного из ТСН на северной стороне города в результате падения осколков ракеты произошло небольшое возгорание жилого дома. В районе пансионата «Лазурь» горит лес на территории 150 квадратных метров.
Местные жители в городских чатах массово жалуются, что во время атаки не звучала воздушная тревога.Фото: ASTRA