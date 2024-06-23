Bloomberg: Россию ждет рост расходов на борьбу с преступностью после войны

Россию после окончания войны в Украине ждет резкий скачок преступности, который может стоить стране до 0,6% валового внутреннего продукта (ВВП) или около 1 трлн рублей, заявил Bloomberg экономист Александр Исаков.

«Послевоенные расходы на преступность могут составить всего 0,2% ее ВВП, если конфликт будет урегулирован в 2024 году, и до 0,6% ВВП, если он продолжится еще пять лет и около 3 млн россиян будут участвовать в боевых действиях. Полная стоимость послевоенного роста преступности, вероятно, окажется значительно выше», — сказал Исаков.



По словам Исакова, помимо прямых затрат, связанных с преступлениями, государство столкнется с увеличением расходов на социальное обеспечение и безопасность, в первую очередь на полицию.



Большие денежные выплаты добровольцам могли способствовать краткосрочному снижению уровня преступности, особенно в регионах. По оценкам Bloomberg Economics, снижение числа зарегистрированных преступлений в регионах с высоким процентом вербовки было в три раза выше по сравнению с регионами, где забирали на войну меньше. «Экономических преступлений, таких как воровство и грабежи, которые связаны с бедностью, стало меньше, потому что война влила деньги в беднейшие регионы и беднейшие слои населения», — объясняет социолог и исследователь преступности Екатерина Ходжаева. Однако эффект оказался краткосрочным.



По данным Верховного суда РФ, в прошлом году количество несвязанных с войной преступлений, совершенных военнослужащими, выросло более чем на 20%. Число преступлений с участием военных в 2023 году по сравнению с 2021 годом увеличилось в четыре раза до 4409, свидетельствует статистика ВС РФ. В частности, произошел скачок случаев насильственных преступлений, а также краж и правонарушений, связанных с наркотиками. Число развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних выросло на 62% по сравнению с довоенным периодом.

При этом данные указаны без учета бывших наемников ЧВК «Вагнер», которые были отправлены на войну из колонии, а вернувшись в большинстве случаев совершают повторные преступления.





