В Грайвороне Белгородской области в результате атаки беспилотников один человек погиб, трое получили ранения

ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе нанесли удар по городу Грайворон, атаковав парковку возле многоквартирного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

От полученных ранений один мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Еще трое получили ранения, двух из них доставили в районную больницу. Один мужчина с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении реанимации, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. У второго пострадавшего ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма.



В одном многоквартирном доме повреждено балконное остекление на нескольких этажах, также различные повреждения получили несколько автомобилей и рядом стоящий магазин.

Ранее губернатор Гладков сообщал, что из Грайворона, который с начала марта ежедневно обстреливается, эвакуировали 95% населения. В городском округе осталось до 1,5 тысяч жителей, отказавшихся выезжать в другие места несмотря на уговоры, сообщили РБК в окружной администрации. При этом в округе проживало 26,6 тысяч человек.

