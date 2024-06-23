Основателя «Гражданской школы хакеров» Арви Хэккера отправили в СИЗО по делу о военных «фейках»

Судья Преображенского районного суда Москвы Андрей Кузнецов арестовал до 20 августа 50-летнего программиста Илью Васильева, известного по псевдониму Арви Хэккер, рассказал «Медиазоне»* адвокат Оскар Черджиев. Васильева обвиняют в распространении военных «фейков».

Программист стал фигурантом уголовного дела, его задержали и предъявили стандартное обвинение в распространении военных «фейков», при этом «утяжелили» его мотивом политической ненависти.

Поводом для уголовного преследования стали два поста в фейсбуке, написанные на английском языке. По словам адвоката Оскара Черджиева, силовики нашли их в изъятой у Васильева год назад технике.



В мае прошлого года в квартире Васильева проводили «осмотр» в рамках административного дела о «дискредитации» российской армии, конфисковали телефон. Суд назначил штраф в 40 тысяч рублей за пост во «ВКонтакте».



После штрафа Васильев удалил все публикации из соцсетей, чтобы избежать «модных в России приключений за решеткой».

Васильев — основатель «Гражданской школы хакеров» и компьютерного фестиваля СПРЫГ. Он работает в буддийском «Московском центре Дзен».



По данным «ОВД-Инфо»*, фигурантами антивоенных уголовных дел стали уже 963 человека.







*Объявлены в РФ «иностранными агентами».